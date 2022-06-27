andrew sweetman
Lancaster Environment Centre, Faculty of Science and Technology, Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Organic Pollutants
Department of Aquatic Sciences and Assessment, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Organic Pollutants
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Organic Pollutants
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Organic Pollutants
Department of Environmental Sciences, Faculty of Technical Sciences, Aarhus University
Roskilde, Denmark
Associate Editor
Organic Pollutants
South China Normal University
Guangzhou, China
Associate Editor
Organic Pollutants
China University of Geosciences Wuhan
Wuhan, China
Associate Editor
Organic Pollutants
Department of Chemistry, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Organic Pollutants
University of Portsmouth
Portsmouth, United Kingdom
Associate Editor
Organic Pollutants
Shandong University
Jinan, China
Associate Editor
Organic Pollutants
Tsinghua University
Beijing, China
Associate Editor
Organic Pollutants
Amity Institute of Environmental Science, Amity University
Noida, India
Associate Editor
Organic Pollutants
National Institute of Hydrology (Roorkee)
Roorkee, India
Associate Editor
Organic Pollutants
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Associate Editor
Organic Pollutants
Chinese Academy of Meteorological Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Organic Pollutants
Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Organic Pollutants