nur hashimah alias
Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA
Shah Alam, Malaysia
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Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA
Shah Alam, Malaysia
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New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
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New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
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University of Science and Technology of Mazandaran
Behshahr, Iran
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King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
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Babol Noshirvani University of Technology
Babol, Iran
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University of Oklahoma
Norman, United States
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Tunku Abdul Rahman University
Kampar, Malaysia
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Chongqing University
Chongqing, China
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Shandong Jianzhu University
Jinan, China
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Kobe University
Kobe, Japan
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Tunku Abdul Rahman University
Kampar, Malaysia
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Guangdong University of Technology
Guangzhou, China
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George Mason University
Fairfax, United States
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Port Said University
Port Said, Egypt
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