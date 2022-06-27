mohamed abatal
Universidad Autónoma del Carmen
Ciudad del Carmen, Mexico
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Sorption Technologies
Universidad Autónoma del Carmen
Ciudad del Carmen, Mexico
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Sorption Technologies
Faculty of Sciences, Ibn Zohr University
Agadir, Morocco
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Sorption Technologies
Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
México City, Mexico
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Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
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National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
Sonipat, India
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Prince Sattam Bin Abdulaziz University
Al-Kharj, Saudi Arabia
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College of Sciences and Humanities, Prince Sattam Bin Abdulaziz University
Al-Kharj, Saudi Arabia
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Alzahra University
Tehran, Iran
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Department of Industrial Chemistry, Faculty of Applied Science, Hajjah University
Hajjah, Yemen
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KLE Technological University
Hubballi, India
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National Taiwan University of Science and Technology
Taipei City, Taiwan
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Tsinghua University
Beijing, China
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Université de Lorraine
Nancy, France
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Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
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Department of Chemistry, Faculty of Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University
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University of Mascara
Mascara, Algeria
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