mohammad jahangir alam
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh, Bangladesh
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Agricultural Economics
Bangladesh Agricultural University
Mymensingh, Bangladesh
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Agricultural Economics
University for Development Studies
Tamale, Ghana
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Agricultural Economics
Indian Institute of Management Jammu
Jammu, India
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Agricultural Economics
Oil & Gas University of Ploiești
Ploiesti, Romania
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Agricultural Economics
University for Development Studies
Tamale, Ghana
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Agricultural Economics
International Food Policy Research Institute
Washington D.C., United States
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Agricultural Economics
University of Pisa
Pisa, Italy
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Agricultural Economics
Africa Rice Center (CGIAR)
Bouake, Côte d'Ivoire
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Agricultural Economics
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
Tehran, Iran
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Agricultural Economics
University of the Free State
Bloemfontein, South Africa
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Agricultural Economics
Charles Sturt University
Bathurst, Australia
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Agricultural Economics
University for Development Studies
Tamale, Ghana
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Agricultural Economics
Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University
Varanasi, India
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Agricultural Economics
University of Pisa
Pisa, Italy
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Agricultural Economics
Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF)
Müncheberg, Germany
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Agricultural Economics
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
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Agricultural Economics