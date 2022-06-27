angeliki n menegaki
Institute of Plasma Physics and Lasers, Hellenic Mediterranean University Research Centre
Rethymno, Greece
Specialty Chief Editor
Economics of Climate Change
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest, Romania
Associate Editor
Economics of Climate Change
The University of Tokyo
Bunkyo, Japan
Associate Editor
Economics of Climate Change
Danubius International University
Galati, Romania
Associate Editor
Economics of Climate Change
Ștefan cel Mare University of Suceava
Suceava, Romania
Associate Editor
Economics of Climate Change
Petroleum & Gas University of Ploieşti
Ploieşti, Romania
Associate Editor
Economics of Climate Change
Tongji University
Shanghai, China
Associate Editor
Economics of Climate Change
China University of Mining and Technology
Xuzhou, China
Associate Editor
Economics of Climate Change