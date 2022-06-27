hooi hooi lean
i-CATS University College
Kuching, Malaysia
Specialty Chief Editor
Energy Economics
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Energy Economics
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Energy Economics
University of Greenwich
London, United Kingdom
Associate Editor
Energy Economics
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Energy Economics
China University of Geosciences Wuhan
Wuhan, China
Associate Editor
Energy Economics
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Energy Economics
City University of Macau
Macao, Macao, SAR China
Associate Editor
Energy Economics
Polytechnic University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Energy Economics
College of William & Mary
Williamsburg, United States
Associate Editor
Energy Economics
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Energy Economics
Faculty of Economics, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Energy Economics
Anhui University of Finance and Economics
Bengbu, China
Associate Editor
Energy Economics
Universiti Malaysia Pahang
Gambang, Malaysia
Associate Editor
Energy Economics