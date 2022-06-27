ujjayant chakravorty
Tufts University
Medford, United States
Specialty Chief Editor
Resource Economics
University of East Anglia
Norwich, United Kingdom
Associate Editor
Resource Economics
United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Associate Editor
Resource Economics
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Resource Economics
University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Resource Economics
Texas State University
San Marcos, United States
Associate Editor
Resource Economics
United Nations Industrial Development Organization
Vienna, Austria
Associate Editor
Resource Economics
Leibniz University Hannover
Hanover, Germany
Associate Editor
Resource Economics
Windesheim University of Applied Sciences
Zwolle, Netherlands
Associate Editor
Resource Economics
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Resource Economics
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Resource Economics
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Associate Editor
Resource Economics