Editorial
Published on 26 Feb 2026
Editorial: Celebrating 1 year of Frontiers in Environmental Engineering
in Environmental Impact Assessment
Frontiers in Environmental Engineering
doi 10.3389/fenve.2026.1812162
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Editorial
Published on 26 Feb 2026
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