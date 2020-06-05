george aggelis
University of Patras
Patras, Greece
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Fungal Biotechnology
University of Patras
Patras, Greece
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Fungal Biotechnology
University of Cordoba
Córdoba, Spain
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Fungal Biotechnology
National Institute of Forestry and Agricultural Research (INIFAP)
Mexico City, Mexico
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Fungal Biotechnology
Ginkgo BioWorks (United States)
Boston, United States
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Fungal Biotechnology
School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia
Penang, Malaysia
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Fungal Biotechnology
Landmark University
Omu-Aran, Nigeria
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Fungal Biotechnology
Institute of Plant Protection, Agricultural Research Organization, Volcani Center
Bet Dagan, Israel
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Fungal Biotechnology
University of Granada
Granada, Spain
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Fungal Biotechnology
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
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Fungal Biotechnology
Agricultural University of Georgia
Tbilisi, Georgia
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Fungal Biotechnology
Walter Sisulu University
Mthatha, South Africa
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Fungal Biotechnology
Faculty of Science, Mahidol University
Ratchathewi, Thailand
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Fungal Biotechnology
UNAM Campus Morelos, National Autonomous University of Mexico
Cuernavaca, Mexico
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Fungal Biotechnology
Virginia Tech
Blacksburg, United States
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Fungal Biotechnology
Autonomous University of the State of Morelos
Cuernavaca, Mexico
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Fungal Biotechnology
Precision Bio Laboratories
Edmonton, Canada
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Fungal Biotechnology