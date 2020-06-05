hiroshi takagi
Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
Ikoma, Japan
Specialty Chief Editor
Fungal Biotechnology
Agricultural Research Center (Egypt)
Giza, Egypt
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Vidyasagar University
Midnapore, India
Associate Editor
Fungal Biotechnology
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Zymergen Inc.
Emeryville, United States
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Fungal Biotechnology
School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, University of São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Fungal Biotechnology
University of Caxias do Sul
Caxias do Sul, Brazil
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Jiangsu Academy of Agricultural Sciences (JAAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Fungal Biotechnology
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Fungal Biotechnology
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Universidade Ceuma
São Luís, Brazil
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Central University of Tamil Nadu
Thiruvarur, India
Associate Editor
Fungal Biotechnology
Department of Agriculture and Fisheries, Northern Territory,
Darwin, Australia
Associate Editor
Fungal Biotechnology