sascha brunke
Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology
Jena, Germany
Specialty Chief Editor
Fungal Genomics and Evolution
Institute of Life Sciences (ILS)
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Radboud Institute for Health Sciences, Radboud University Medical Centre
Nijmegen, Netherlands
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
University of Nizwa
Nizwa, Oman
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Department of Molecular Genetics and Microbiology, School of Medicine, Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Department of Chemical, Biological, Pharmaceutical and Environmental Sciences, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Department of Botany, Faculty of Science, Gauhati University
Gwahati, India
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Nova School of Science and Technology, Faculty of Science and Technology, New University of Lisboa
Caparica, Portugal
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
UCL
London, United Kingdom
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Field Museum of Natural History
Chicago, United States
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution
Amity University Gurgaon
Gurgaon, India
Associate Editor
Fungal Genomics and Evolution