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Original Research

Published on 14 May 2025

Isolation and identification of Fusarium species from the water systems of ICUs and transplant wards of hospitals and determination of the in vitro susceptibilities of isolates to conventional antifungals

in Fungal Pathogenesis

  • Fatemeh Mirhasani
  • Roshanak Daie-Ghazvini
  • Seyed Jamal Hashemi
  • Sadegh Khodavaisy
  • Pegah Ardi
  • Zahra Rafat
  • Davoud Roostaei
  • Heidar Bakhshi
  • Fatemeh Amirzadeh-Ghasemi
Frontiers in Fungal Biology
doi 10.3389/ffunb.2025.1564237
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