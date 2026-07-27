Frontiers in Fungal Biology

Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
Global trends, translational gaps, and emerging research directions in Pleurotus spp. bioactivity research: a 25-year scientometric analysis
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
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Systematic Review
Published on 27 Jul 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Perspective
Accepted on 13 Jul 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Review
Published on 24 Mar 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 16 Mar 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 23 Jan 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Mini Review
Published on 12 Jan 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Review
Published on 12 Jan 2026
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 06 Jun 2025
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 24 Mar 2025
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 02 Dec 2024
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 22 Nov 2024
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Editorial
Published on 12 Sep 2024
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Editorial
Published on 30 Jan 2024
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Correction
Published on 29 Nov 2023
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 10 Nov 2023
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 03 Aug 2023
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Review
Published on 19 Apr 2023
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Review
Published on 07 Feb 2023
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 08 Dec 2022
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 02 Dec 2022
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 26 Oct 2022
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins
Original Research
Published on 03 Oct 2022
in Fungal Secondary Metabolites and Mycotoxins