chengshu wang
Center for Excellence in Molecular Plant Sciences, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Fungi-Animal Interactions
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Mycology Reference Laboratory, National Microbiology Center, Carlos III Health Institute (ISCIII)
Madrid, Spain
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Indian Institute of Technology Roorkee
Roorkee, India
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Institut Pasteur of Shanghai, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Faculté de Médecine, Université de Tours
Tours, France
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
University of Szeged
Szeged, Hungary
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions
Department of Biotechnology, Faculty of Science and Informatics, University of Szeged
Szeged, Hungary
Associate Editor
Fungi-Animal Interactions