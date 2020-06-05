raffaella maria balestrini
Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council (CNR)
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Fungi-Plant Interactions
Experimental Station of Zaidín, Spanish National Research Council (CSIC)
Granada, Spain
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Department of Botany, Faculty of Science, Suez Canal University
Ismailia, Egypt
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Department of Chemistry, Biology and Biotechnology, University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Brock University
St. Catharines, Canada
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Crop Production and Pest Control Research, Agricultural Research Service (USDA)
West Lafayette, United States
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)
San Luis Potosí, Mexico
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Bowie State University
Bowie, United States
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Fungi-Plant Interactions