Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Computational Model Integration for High-Resolution Spatial Emission Simulation: A Tool for Urban Transport Management in Resilient Cities
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Brief Research Report
Published on 17 Jul 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 28 May 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Brief Research Report
Published on 13 May 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 15 Apr 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Brief Research Report
Published on 07 Apr 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Review
Published on 09 Mar 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 28 Jan 2026
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 22 Sep 2025
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 01 Aug 2025
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 09 Oct 2024
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 05 Jun 2024
in Advancements in Sustainable Transport
Original Research
Published on 19 Feb 2024
in Advancements in Sustainable Transport