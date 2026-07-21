Original Research
Published on 21 Jul 2026
Insurance-market depth and logistics performance in OECD countries: a comparative institutional association
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Published on 21 Jul 2026
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Published on 01 Jul 2026
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Published on 15 May 2026
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Published on 05 Jan 2026
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Specialty Grand Challenge
Published on 27 Oct 2025
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Published on 08 Oct 2025
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Published on 24 Sep 2025
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Review
Published on 28 Aug 2025
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Published on 07 Aug 2025
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Published on 11 Oct 2024
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Published on 16 Apr 2024
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Published on 13 Mar 2024
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Published on 18 Oct 2023
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Published on 21 Aug 2023
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Published on 13 Oct 2022
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Editorial
Published on 26 Apr 2022
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Published on 19 Apr 2022
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Published on 14 Jan 2022
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Published on 04 Jan 2022
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Correction
Published on 02 Sep 2021
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Published on 01 Sep 2021
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Published on 27 Aug 2021
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Published on 17 Aug 2021
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Published on 28 Jul 2021
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