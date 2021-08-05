philip chiu
Department of Surgery, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong
Shatin, China
Specialty Chief Editor
Endoscopy
National Cancer Center Hospital
Tokyo, Japan
Associate Editor
Endoscopy
Singapore General Hospital
Singapore, Singapore
Associate Editor
Endoscopy
Shaare Zedek Medical Center
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Endoscopy
Imelda Hospital
Bonheiden, Belgium
Associate Editor
Endoscopy
Maribor University Medical Centre
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Endoscopy
University Medical Center Schleswig-Holstein
Kiel, Germany
Associate Editor
Endoscopy
Department of Gastroenterology, Hepatopancreatology and Digestive Oncology
Brussels, Belgium
Associate Editor
Endoscopy
Department of Gastroenterology, Bellvitge University Hospital
Barcelona, Spain
Associate Editor
Endoscopy
Grossman School of Medicine, New York University
New York, United States
Associate Editor
Endoscopy
University of Arkansas System
Little Rock, United States
Associate Editor
Endoscopy
Keio University
Minato, Japan
Associate Editor
Endoscopy
Asian Institute of Gastroenterology
Hyderabad, India
Associate Editor
Endoscopy
Department of Gastroenterology, Qilu Hospital of Shandong University
Jinan, China
Associate Editor
Endoscopy
Department of Gastroenterology, First Affiliated Hospital of Naval Medical University
Shanghai, China
Associate Editor
Endoscopy
Local Health Authority of Imola
Imola, Italy
Associate Editor
Endoscopy