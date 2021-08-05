glen a doherty
University College Dublin
Dublin, Ireland
Specialty Chief Editor
Therapy in Gastroenterology
Mater Research Institute, Faculty of Medicine, The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Cedars Sinai Medical Center
Los Angeles, United States
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University Hospital Frankfurt
Frankfurt, Germany
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
IRCCS S.Matteo Hospital Foundation
Pavia, Italy
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Department of Gastroenterology, Dietetics and Internal Diseases, Poznan University of Medical Sciences
Poznan, Poland
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Mater Dei Hospital
Imsida, Malta
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Department of Gastroenterology, Venizeleio General Hospital
Heraklion, Greece
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Connolly Hospital Blanchardstown
Dublin, Ireland
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
University Hospital and Faculty of Medicine, University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Torsten Kucharzik
Lüneburg, Germany
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology
Kore University of Enna
Enna, Italy
Associate Editor
Therapy in Gastroenterology