martin petrek
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Specialty Chief Editor
Immunogenetics
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Immunogenetics
Institute for Immunological Research, University of Cartagena
Cartagena, Colombia
Associate Editor
Immunogenetics
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Immunogenetics
Essen University Hospital
Essen, Germany
Associate Editor
Immunogenetics
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Immunogenetics
Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences
Wrocław, Poland
Associate Editor
Immunogenetics
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Immunogenetics
Essen University Hospital
Essen, Germany
Associate Editor
Immunogenetics
Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Immunogenetics
National Institute of Respiratory Diseases-Mexico (INER)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Immunogenetics
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Associate Editor
Immunogenetics
Hannover Medical School
Hanover, Germany
Associate Editor
Immunogenetics
Tokyo National Hospital (NHO)
Tokyo, Japan
Associate Editor
Immunogenetics
University Clinic of Navarra
Pamplona, Spain
Associate Editor
Immunogenetics
King Abdulaziz Medical City
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Immunogenetics