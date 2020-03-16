brendan mccormack
The University of Sydney
Darlington, Australia
Community Reviewer
Patient Safety
The University of Sydney
Darlington, Australia
Community Reviewer
Patient Safety
Uppsala University
Uppsala, Sweden
Community Reviewer
Health System Economics and Financing
University of Health and Allied Sciences
Ho, Ghana
Community Reviewer
Implementation Science
King Abdulaziz University Hospital
Jeddah, Saudi Arabia
Community Reviewer
Implementation Science
Aga Khan University
Karachi, Pakistan
Community Reviewer
Health System Economics and Financing
University of New Mexico
Albuquerque, United States
Community Reviewer
Implementation Science
Faculty of Medicine and Life Sciences, University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Community Reviewer
Patient Safety
Osakidetza Basque Health Service
Vitoria-Gasteiz, Spain
Community Reviewer
Health Policy and Management
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Dalhousie University
Halifax, Canada
Community Reviewer
Mental Health Services
World University of Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
Community Reviewer
Health Policy and Management
Department of Midwifery, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery & Palliative Care, King's College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Implementation Science
Department of Public Health and Caring Sciences, Faculty of Medicine, Uppsala University
Uppsala, Sweden
Community Reviewer
Mental Health Services
Western University
London, Canada
Community Reviewer
Health System Economics and Financing
McGill University
Montreal, Canada
Community Reviewer
Health Policy and Management
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Community Reviewer
Person-Centered Health and Care Systems
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Community Reviewer
Health Policy and Management