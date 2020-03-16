michael simon
University of Basel
Basel, Switzerland
Specialty Chief Editor
Health Workforce
Klinik für Anästesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Health Workforce
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Workforce
School of Rural Medicine, Charles Sturt University
Orange, Australia
Associate Editor
Health Workforce
School of Health Policy & Management, Erasmus University Rotterdam
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Health Workforce
University of the Witwatersrand
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
Health Workforce
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Health Workforce
NHMRC Partnership Centre for Health System Sustainability, Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Health Workforce