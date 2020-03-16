nick sevdalis
Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Implementation Science
Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Implementation Science
Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Implementation Science
South African Medical Research Council
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Implementation Science
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Implementation Science
York St John University
York, United Kingdom
Associate Editor
Implementation Science
Institute for Implementation Science in Health Care, Faculty of Medicine, University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Implementation Science
Linköping University
Linköping, Sweden
Associate Editor
Implementation Science
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Implementation Science
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Implementation Science
School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Implementation Science
VA HSR&D Center for Healthcare Organization and Implementation Research
Boston, MA, United States
Associate Editor
Implementation Science
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Implementation Science
Curtin Medical School, Faculty of Health Sciences, Curtin University
Bentley, Australia
Associate Editor
Implementation Science
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Implementation Science
School of Health Sciences, Faculty of Environmental and Life Sciences, University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Implementation Science
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Implementation Science