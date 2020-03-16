melissa baysari
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Patient Safety
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Patient Safety
Faculty of Medicine and Life Sciences, Hasselt University
Hasselt, Belgium
Associate Editor
Patient Safety
NHMRC Partnership Centre for Health System Sustainability, Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Patient Safety
Macquarie University
Sydney, Australia
Associate Editor
Patient Safety
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Patient Safety
Toronto Metropolitan University
Toronto, Canada
Associate Editor
Patient Safety
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Patient Safety
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Patient Safety
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Patient Safety
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Patient Safety
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Patient Safety
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Patient Safety
Oxford Brookes University
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Patient Safety
University of Stavanger
Stavanger, Norway
Associate Editor
Patient Safety