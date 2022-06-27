jeyan thiyagalingam
Dr Jeyan Thiyagalingam
Didcot, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Benchmarking
Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
Associate Editor
Benchmarking
University of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Benchmarking
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Versailles, France
Associate Editor
Benchmarking
Computing, Environment and Life Sciences Directorate, Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Benchmarking
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Benchmarking
Argonne Leadership Computing Facility (DOE)
Argonne, United States
Associate Editor
Benchmarking
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Benchmarking
Argonne National Laboratory (DOE)
Lemont, United States
Associate Editor
Benchmarking