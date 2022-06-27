moustafa abdelbaky
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
Ames Research Center, National Aeronautics and Space Administration
Moffet Field, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Community Reviewer
Cloud Computing
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Community Reviewer
Cloud Computing
Fondazione Politecnico di Milano
Milan, Italy
Community Reviewer
Cloud Computing
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Community Reviewer
Cloud Computing
Deloitte (Australia)
Sydney, Australia
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Cloud Computing
University of Connecticut, Stamford
Stamford, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
Jefferson Lab
Newport News, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
Inria Rennes - Bretagne Atlantique Research Centre
Rennes, France
Community Reviewer
Cloud Computing
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Community Reviewer
Cloud Computing
University of Connecticut
Stamford, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Community Reviewer
Cloud Computing
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Community Reviewer
Cloud Computing
The University of Chicago
Chicago, United States
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Cloud Computing
University of California, Riverside
Riverside, United States
Community Reviewer
Cloud Computing
East Stroudsburg University
East Stroudsburg, United States
Community Reviewer
Cloud Computing