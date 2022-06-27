somali chaterji
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Cloud Computing
University of Connecticut, Stamford
Stamford, United States
Associate Editor
Cloud Computing
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Cloud Computing
Center for Applied Scientific Computing, Lawrence Livermore National Laboratory (DOE)
Livermore, United States
Associate Editor
Cloud Computing
University of Maine
Orono, United States
Associate Editor
Cloud Computing
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Cloud Computing
Institute of Information Science and Technologies Alessandro Faedo, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Cloud Computing
Institut national des sciences appliquées de Rennes
Rennes, France
Associate Editor
Cloud Computing
Ulmi Secondary School
Ulmi, Romania
Associate Editor
Cloud Computing
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Cloud Computing
New Jersey Institute of Technology
Newark, United States
Associate Editor
Cloud Computing
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Cloud Computing
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Cloud Computing
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Cloud Computing
University of Crete
Rethymno, Greece
Associate Editor
Cloud Computing
Illinois State University
Normal, United States
Associate Editor
Cloud Computing