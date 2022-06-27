manuel jamilena
University of Almeria
Almería, Spain
Specialty Chief Editor
Breeding and Genetics
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Agriculture, Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Associate Editor
Breeding and Genetics
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Breeding and Genetics
Indian Agricultural Statistics Research Institute, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Breeding and Genetics
Fondazione Edmund Mach
San Michele all'Adige, Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
ICAR Research Complex For NEH Region, Sikkim Centre
Gangtok, India
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
Agricultural Research Insitute (Cyprus)
Aglantzia, Cyprus
Associate Editor
Breeding and Genetics
Universitat Politècnica de València
Valencia, Spain
Associate Editor
Breeding and Genetics
Hellenic Agricultural Organization – ELGO
Athens, Greece
Associate Editor
Breeding and Genetics
Pandit Deendayal Upadhayaya Adarsha Mahavidyalaya
Karimganj, India
Associate Editor
Breeding and Genetics
CREA Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops
Acireale (Catania), Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology
Srinagar, India
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Breeding and Genetics