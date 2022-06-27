silvana nicola
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Controlled Environment Horticulture
University of Talca
Talca, Chile
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Cyprus University of Technology
Limassol, Cyprus
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Chiba University
Chiba, Japan
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Department of Agronomy and Medicinal Plants, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University
Tabriz, Iran
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
School of Agriculture, Faculty of Agriculture, Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Institut Agro Rennes-Angers
Rennes, France
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
University of Tehran, Department of Horticultural Science, Campus of Agriculture & Natural Resources, Karaj, Iran
Karaj, Iran
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Lithuanian Research Centre for agriculture and Forestry, Institute of Horticulture
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Seoul National University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Institute of Urban Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Chengdu, China
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture
Niigata Agro-Food University
Niigata, Japan
Associate Editor
Controlled Environment Horticulture