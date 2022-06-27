charith raj adkar-purushothama
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Department of Agriculture Food and Environment, University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM), CONICET-UNCuyo
Chacras de Coria, Argentina
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Central Island Agricultural Research Institute (ICAR)
Port Blair, India
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Washington State University
Pullman, United States
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Research Center on Desertification, University of Valencia
Moncada, Spain
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
National Institute for Agricultural and Veterinary Research (INIAV)
Oeiras, Portugal
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Valencia
Valencia, Spain
Community Reviewer
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits