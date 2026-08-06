Frontiers in Human Dynamics

Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
The Role of Social Media in Enhancing Awareness in Legal Rights for Women's Empowerment in Rural Areas of Jordan
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Digital Impacts
Perspective
Accepted on 06 Aug 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Digital Impacts
Conceptual Analysis
Accepted on 04 Aug 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Digital Impacts
Perspective
Published on 03 Aug 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 30 Jul 2026
in Digital Impacts
Systematic Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Digital Impacts
Conceptual Analysis
Published on 29 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Digital Impacts
Conceptual Analysis
Published on 24 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Digital Impacts
Perspective
Accepted on 22 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Digital Impacts
Perspective
Accepted on 20 Jul 2026
in Digital Impacts
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Digital Impacts