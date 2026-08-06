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Original Research

Published on 21 Jul 2026

Configurational pathways from AI-enabled FinTech adoption to business financial inclusion in SMEs: the role of digital financial capability in northern Peru

in Digital Impacts

  • Liliana Correa Rojas
  • Alexander Haro Sarango
  • Jorge Alejandro Tejada Carrera
  • Daniel Jesús Castro Vargas
  • Nixon Arnaldo Barboza Chuquilín
  • Olegario Heiner Cabrera Cabrera
  • Tattiana Katerine Fernández Miranda
  • Julio Roberto Izquierdo Espinoza
Frontiers in Human Dynamics
doi 10.3389/fhumd.2026.1909382
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