peter david tolmie
University of Siegen
Siegen, Germany
Specialty Chief Editor
Digital Impacts
International University of Management
Windhoek, Namibia
Associate Editor
Digital Impacts
Vrije University Brussels
Brussels, Belgium
Associate Editor
Digital Impacts
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Digital Impacts
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Digital Impacts
University of Almeria
Almería, Spain
Associate Editor
Digital Impacts
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Digital Impacts
Naver Labs Europe
Meylan, France
Associate Editor
Digital Impacts
Laboratory of Robotics and Systems in Engineering and Science, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Digital Impacts
Department of Industrial Design, Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Digital Impacts
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
Associate Editor
Digital Impacts
Utrecht University
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Digital Impacts
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Digital Impacts
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Associate Editor
Digital Impacts
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Digital Impacts
Oulu University of Applied Sciences
Oulu, Finland
Associate Editor
Digital Impacts