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The Brain at Work: The Biopolitics of Neurotechnology and Labor Subjectivities
- Peter Andrew Mantello
- Alin Olteanu
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