Code
Published on 31 Jan 2020
Project Westdrive: Unity City With Self-Driving Cars and Pedestrians for Virtual Reality Studies
in Virtual Environments
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Code
Published on 31 Jan 2020
in Virtual Environments
Original Research
Published on 30 Oct 2019
in Virtual Environments
Original Research
Published on 29 Oct 2019
in Virtual Environments
Original Research
Published on 14 Oct 2019
in Human-Media Interaction
Technology Report
Published on 28 Aug 2019
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 07 Aug 2019
in Virtual Environments
Original Research
Published on 02 Aug 2019
in Big Data Networks
Original Research
Published on 31 Jul 2019
in Robot Vision and Artificial Perception
Original Research
Published on 25 Jun 2019
in Quantum Engineering and Technology
Original Research
Published on 31 May 2019
in Human-Media Interaction
Opinion
Published on 17 May 2019
in Digital Public Health
Brief Research Report
Published on 14 May 2019
in Digital Public Health
Original Research
Published on 24 Apr 2019
in Virtual Environments
Original Research
Published on 09 Apr 2019
in Virtual Environments
Correction
Published on 09 Apr 2019
in Human-Media Interaction
Technology Report
Published on 18 Mar 2019
in Human-Media Interaction
Editorial
Published on 07 Mar 2019
in Digital Education
Review
Published on 01 Mar 2019
in Human-Media Interaction
Original Research
Published on 13 Feb 2019
in Human-Media Interaction
Methods
Published on 14 Jan 2019
in Computer Vision
Methods
Published on 14 Jan 2019
in Human-Media Interaction
Mini Review
Published on 03 Dec 2018
in Digital Public Health
Original Research
Published on 08 Nov 2018
in Digital Public Health
Original Research
Published on 06 Nov 2018
in Robot Vision and Artificial Perception