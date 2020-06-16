jeyaraney kathirithamby
Emeritus Fellow, St Hugh’s College, University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Insect Systematics
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Insect Systematics
Nanjing Institute of Geology and Paleontology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Nanjing, China
Associate Editor
Insect Systematics
Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC
Santo André, Brazil
Associate Editor
Insect Systematics
Department of Biology and Biotechnology Charles Darwin, Faculty of Mathematics, Physics, and Natural Sciences, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Insect Systematics
Institute of Biology, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Insect Systematics
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Insect Systematics
Federal University of Bahia (UFBA)
Salvador, Brazil
Associate Editor
Insect Systematics
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Insect Systematics
University of KwaZulu-Natal, School of Agriculture and Science
Pietermaritzburg, South Africa
Associate Editor
Insect Systematics
Federal University of Paraná
Curitiba, Brazil
Associate Editor
Insect Systematics
Shanghai Normal University
Shanghai, China
Associate Editor
Insect Systematics
State Museum of Natural History Karlsruhe
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
Insect Systematics