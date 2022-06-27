louisa messenger
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
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São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
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University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
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Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
Bamako, Mali
Associate Editor
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School of Biological Sciences, University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
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National Institute of Malaria Research (ICMR)
New Delhi, India
Associate Editor
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Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University
Baltimore, United States
Associate Editor
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Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako
Bamako, Mali
Associate Editor
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ciudad Juárez, Mexico
Associate Editor
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University of Ouagadougou
Ouagadougou, Burkina Faso
Associate Editor
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National Center for the Prevention & Control of Plant Pest & Animal Diseases (Weqaa Center)
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
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Indian Council of Medical Research (ICMR)
New Delhi, India
Associate Editor
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Papua New Guinea Institute of Medical Research
Goroka, Papua New Guinea
Associate Editor
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Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH)
Basel, Switzerland
Associate Editor
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Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme
Ouagadougou, Burkina Faso
Associate Editor
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National Institute of Communicable Diseases (NICD)
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
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