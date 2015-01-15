pung pung hwang
Academia Sinica
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Aquatic Physiology
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Villahermosa, Mexico
Associate Editor
Aquatic Physiology
University of Washington Bothell
Bothell, United States
Associate Editor
Aquatic Physiology
National Taiwan Ocean University
Keelung, Taiwan
Associate Editor
Aquatic Physiology
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Aquatic Physiology
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Aquatic Physiology
Yantai University
Yantai, China
Associate Editor
Aquatic Physiology
Yantai University
Yantai, China
Associate Editor
Aquatic Physiology
San Francisco State University
San Francisco, United States
Associate Editor
Aquatic Physiology
Georgia Southern University
Statesboro, United States
Associate Editor
Aquatic Physiology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Aquatic Physiology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Aquatic Physiology
Center for Scientific Research and Higher Education in Ensenada (CICESE)
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Aquatic Physiology
Université de Caen Normandie
Caen, France
Associate Editor
Aquatic Physiology
South China Sea Fisheries Research Institute
Guangzhou, China
Associate Editor
Aquatic Physiology
Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Aquatic Physiology