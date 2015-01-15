marta marcos
University of the Balearic Islands
Palma de Mallorca, Spain
Specialty Chief Editor
Coastal Ocean Processes
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Södertörn University
Huddinge, Sweden
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Université de Caen Normandie
Caen, France
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Institute of Marine Science, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Venezia, Italy
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Faculty of Marine and Environmental Sciences, University of Cádiz
Puerto Real, Spain
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Centrale Marseille
Marseille, France
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
School of Engineering and Built Environment, Griffith University
Gold Coast, Australia
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Burlington, Canada
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
National Sun Yat-sen University
Kaohsiung, Taiwan
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
National Taiwan Normal University
Taipei City, Taiwan
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Xiamen University
Xiamen, China
Associate Editor
Coastal Ocean Processes
Center
Taipei, Taiwan
Associate Editor
Coastal Ocean Processes