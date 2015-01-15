william f. precht
Bio-Tech Consulting
Miami, United States
Specialty Chief Editor
Coral Reef Research
Faculty of Sciences, Pontifical Javeriana University
Bogotá, Colombia
Associate Editor
Coral Reef Research
Center for Research and Advanced Studies, National Polytechnic Institute of Mexico (CINVESTAV)
México City, Mexico
Associate Editor
Coral Reef Research
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Coral Reef Research
University of Hawaii at Hilo
Hilo, United States
Associate Editor
Coral Reef Research
Shizuoka University , Graduate School of Science and Technology
Shizuoka, Japan
Associate Editor
Coral Reef Research
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Coral Reef Research
Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada
Ensenada, Mexico
Associate Editor
Coral Reef Research
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Associate Editor
Coral Reef Research
Australian Institute of Marine Science (AIMS)
Crawley, Australia
Associate Editor
Coral Reef Research
The Nature Conservancy (Dominican Republic)
Santo Domingo, Dominican Republic
Associate Editor
Coral Reef Research
Université Paris-Sud
Orsay, France
Associate Editor
Coral Reef Research
University of Kiel
Kiel, Germany
Associate Editor
Coral Reef Research
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Coral Reef Research
Hebrew University of Jerusalem
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Coral Reef Research
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Coral Reef Research