austin gallagher
Beneath the Waves, Inc.
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Discoveries
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Discoveries
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Discoveries
Norwegian Research Institute (NORCE)
Bergen, Norway
Associate Editor
Discoveries
Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
La Paz, Mexico
Associate Editor
Discoveries
University of West Florida
Pensacola, United States
Associate Editor
Discoveries
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Discoveries
Departamento de Fisiologia, Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Discoveries
Fundación Oceanográfica
Valencia, Spain
Associate Editor
Discoveries
REV Ocean
Oslo, Norway
Associate Editor
Discoveries
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Discoveries
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Discoveries