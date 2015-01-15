porter hoagland
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, United States
Specialty Chief Editor
Marine Affairs and Policy
Dalian Maritime University
Dalian, China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Key Laboratory of Wetland Ecology and Environment, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Changchun, China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
M – Expertise Marine
Sainte-Luce, Canada
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
University of A Coruña
A Coruña, Spain
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Institute of Marine Technology and Affairs, College of Engineering, National Cheng Kung University
Tainan, Taiwan
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
University of Rhode Island
Kingston, United States
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Shanghai Maritime University
pudong, China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
Tianjin University
Tianjin, China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy
College of Navigation, Jimei University
Xiamen, China
Associate Editor
Marine Affairs and Policy