stelios katsanevakis
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Specialty Chief Editor
Marine Ecosystem Ecology
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
NIVA Denmark Water Research
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Hellenic Centre for Marine Research (HCMR)
Anavyssos, Greece
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
University of Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Università Iuav di Venezia
Venice, Italy
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
School for the Environment, University of Massachusetts Boston
Boston, United States
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Lowestoft, United Kingdom
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Plymouth Marine Laboratory
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Marine Ecosystem Ecology