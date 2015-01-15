johannes karstensen
GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Kiel, Germany
Specialty Chief Editor
Ocean Observation
Karadeniz Technical University
Trabzon, Türkiye
Associate Editor
Ocean Observation
University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Ocean Observation
National Institute of Oceanography and Applied Geophysics (Italy)
Trieste, Italy
Associate Editor
Ocean Observation
Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences
Sopot, Poland
Associate Editor
Ocean Observation
Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP)
Lucknow, India
Associate Editor
Ocean Observation
UMR8105 Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones (LACY)
St Denis, France
Associate Editor
Ocean Observation
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)
Bremerhaven, Germany
Associate Editor
Ocean Observation
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)
Bremerhaven, Germany
Associate Editor
Ocean Observation
UMR7093 Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV)
Villefranche-sur-Mer, France
Associate Editor
Ocean Observation
University of Naples Parthenope
Naples, Italy
Associate Editor
Ocean Observation
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Ocean Observation
Physical Oceanography Laboratory, Ocean University of China
Qingdao, China
Associate Editor
Ocean Observation
Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)
Bremerhaven, Germany
Associate Editor
Ocean Observation
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Ocean Observation
UMR8190 Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS)
Guyancourt, France
Associate Editor
Ocean Observation