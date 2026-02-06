Review
Published on 06 Feb 2026
From basic biology to engineered therapies: the keratinocyte stem cell playbook
in Regenerative Technologies
- 3,321 views
- 1 citation
Review
Published on 06 Feb 2026
in Regenerative Technologies
Review
Published on 15 Aug 2025
in Regenerative Technologies
Review
Published on 14 Aug 2025
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 18 Mar 2025
in Regenerative Technologies
Hypothesis and Theory
Published on 09 Sep 2024
in Regenerative Technologies
Brief Research Report
Published on 15 Feb 2024
in Regenerative Technologies
Editorial
Published on 10 Nov 2023
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 12 Jun 2023
in Regenerative Technologies
Case Report
Published on 28 Apr 2023
in Regenerative Technologies
Perspective
Published on 27 Apr 2023
in Regenerative Technologies
Editorial
Published on 17 Apr 2023
in Regenerative Technologies
Review
Published on 27 Feb 2023
in Regenerative Technologies
Review
Published on 23 Feb 2023
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 21 Feb 2023
in Regenerative Technologies
Review
Published on 23 Dec 2022
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 05 Dec 2022
in Regenerative Technologies
Mini Review
Published on 28 Nov 2022
in Regenerative Technologies
Editorial
Published on 03 Nov 2022
in Regenerative Technologies
Review
Published on 14 Sep 2022
in Regenerative Technologies
Opinion
Published on 18 Aug 2022
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 30 May 2022
in Regenerative Technologies
Review
Published on 12 May 2022
in Regenerative Technologies
Brief Research Report
Published on 02 May 2022
in Regenerative Technologies
Original Research
Published on 17 Mar 2022
in Regenerative Technologies