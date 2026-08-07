Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Effect of Platelet-Rich Fibrin Gel Combined with Alginate Dressing on Healing of Active Venous Leg Ulcers: A Randomized Clinical Trial
in Dermatology
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Dermatology
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Dermatology
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Dermatology
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Dermatology
Case Report
Accepted on 05 Aug 2026
in Dermatology
Methods
Accepted on 05 Aug 2026
in Dermatology
Case Report
Accepted on 05 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Dermatology
Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Dermatology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Dermatology
Case Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Case Report
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Dermatology
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Dermatology
Case Report
Published on 30 Jul 2026
in Dermatology