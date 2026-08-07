Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Exploring medication adherence and risk factors in elderly patients with hepatocellular carcinoma undergoing oral targeted therapy: a cross-sectional observational study
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Systematic Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Hypothesis and Theory
Accepted on 05 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Case Report
Accepted on 05 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Case Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Correction
Accepted on 03 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Mini Review
Published on 03 Aug 2026
in Hepatobiliary Diseases
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Case Report
Accepted on 29 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Case Report
Published on 28 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Systematic Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases
Case Report
Accepted on 27 Jul 2026
in Hepatobiliary Diseases