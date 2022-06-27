rajiv s. mishra
University of North Texas
Denton, United States
Specialty Chief Editor
Physical Metallurgy
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Physical Metallurgy
Indian Institute of Technology Hyderabad
Sangāreddi, India
Associate Editor
Physical Metallurgy
Australian Nuclear Science and Technology Organisation Library
Kirrawee, Australia
Associate Editor
Physical Metallurgy
Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy
National Energy Technology Laboratory (DOE)
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy
Oregon State University
Corvallis, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy
National Centre for Scientific Research
Villeneuve d'Ascq, France
Associate Editor
Physical Metallurgy
Department of Mechanical Engineering, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Physical Metallurgy
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Physical Metallurgy
Defence Institute of Advanced Technology (DIAT)
Pune, India
Associate Editor
Physical Metallurgy
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Associate Editor
Physical Metallurgy
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy
Tata Steel (Netherlands)
Velsen, Netherlands
Associate Editor
Physical Metallurgy
Electric Power Research Institute (EPRI)
Palo Alto, United States
Associate Editor
Physical Metallurgy