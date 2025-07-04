Original Research
Published on 04 Jul 2025
Influence of varying twin-roll casting conditions on the microstructure and texture development and mechanical properties of a Mg-6.8Y-2.5Zn-0.4Zr alloy
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