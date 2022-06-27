matthew p. delisa
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Glycoscience
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Glycoscience
Consultant
Downers Grove, United States
Associate Editor
Glycoscience
University of Houston
Houston, United States
Associate Editor
Glycoscience
National Cancer Institute (NIH)
Rockville, United States
Associate Editor
Glycoscience
Rutgers, The State University of New Jersey
New Brunswick, United States
Associate Editor
Glycoscience
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Glycoscience
Université de Lille
Lille, France
Associate Editor
Glycoscience
AgroParisTech Institut des Sciences et Industries du Vivant et de L'environnement
Paris, France
Associate Editor
Glycoscience
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Glycoscience
University of California, San Diego
La Jolla, United States
Associate Editor
Glycoscience
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Glycoscience
Griffith University
Nathan, Australia
Associate Editor
Glycoscience
United States Food and Drug Administration
Silver Spring, United States
Associate Editor
Glycoscience
Northwestern University
Evanston, United States
Associate Editor
Glycoscience