giancarlo franzese
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Computational Nanotechnology
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Associate Editor
Computational Nanotechnology
University of Nova Gorica
Nova Gorica, Slovenia
Associate Editor
Computational Nanotechnology
George Mason University
Fairfax, United States
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Intel (United States)
Santa Clara, United States
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Computational Nanotechnology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Hebei Normal University
Shijiazhuang, China
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Technological University Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Computational Nanotechnology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Computational Nanotechnology
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Computational Nanotechnology
IBM Research (United States)
Yorktown Heights, United States
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Indian Institute of Technology Kanpur
Kanpur, India
Associate Editor
Computational Nanotechnology
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Computational Nanotechnology
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Computational Nanotechnology
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Computational Nanotechnology